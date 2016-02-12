Донецк, 12 февраля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. 12 февраля в Донецке глава ДНР Александр Захарченко первым получит паспорт республиканского образца. Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

atributia.ru Самодельная обложка для паспорта

По словам главы республики, выдача паспортов образца ДНР начнется в ближайшее время.

«Скоро будем все получать (документы образца ДНР), а я первый», — рассказал Захарченко.

Он также напомнил, что в конце января началось изготовление документов, которые имеют семь степеней защиты. При этом отдельно подчеркнул, что документ признала Российская Федерация.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Захарченко презентовал первый образец паспорта ДНР. Тогда он заявил, что ДНР начнет выдачу паспортов республиканского образца из-за того, что на Украине наряду с обычными паспортами начали выдавать биометрические.

«Хочу отметить, что это вынужденная мера, так как Украина собирается менять свои паспорта на биометрические. Этим Киев пытается нас, как жителей ДНР, лишить каких-либо документов. Все жители республики будут обеспечены паспортами», — пообещал Захарченко.

Он также сообщил, что по паспортам ДНР жители смогут пересекать границу с Российской Федерацией.

Напомним, Украина официально не запрещала выдачу паспортов жителям Донбасса, проживающим на территории ДНР и ЛНР. Заявляется, что граждане могут свободно получить паспорт гражданина Украина или загранпаспорт в любом паспортном сервисе Государственной миграционной службы Украины.