Екатеринбург, 12 февраля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по-разному оценивают предложения о переносе в город столицы России. Напомним, ранее член Совета Федерации от Бурятии Арнольд Тулохонов предложил перенести столицу из Москвы. В качестве возможных вариантов он назвал Екатеринбург или Новосибирск.

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в Екатеринбурге вопрос о том, достоин ли город стать столицей, пусть даже третьей по значимости, обсуждается с 1990-х годов. Особенно активно его муссировали в 1998-м, когда столица Среднего Урала отмечала своё 275-летие. В том же году город должен был принять глав России, ФРГ и Франции. В преддверии встречи местные власти навели порядок на городских улицах, Но все эти усилия оказались напрасными — в последний момент встречу перенесли. В том юбилейном году некоторые эксперты утверждали, что уже сейчас Екатеринбург может претендовать на звание третьей столицы России. Этому способствует выгодное расположение — посреди основных транспортных магистралей. Их оппоненты в свою очередь утверждали, что город явно не дотягивает до столичного уровня, и в качестве альтернативы предлагали Новосибирск или Нижний Новгород.

Прошло почти 20 лет. В 2000 году столицей город всё-таки стал — именно здесь находится резиденция полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Кроме того, за последние неполные 20 лет в архитектурном плане город значительно изменился в лучшую сторону. Появились столичного уровня отели, рестораны. Город активно застраивается. Словом, вся столичная инфраструктура здесь уже создана.

И всё же на звание столицы, даже третьей, Екатеринбург пока не тянет. Одна из причин этого — грязь на улицах. Об этой проблеме жители города говорят уже не один десяток лет. Власти о ней знают. Проводились даже научные изыскания по поводу того, откуда берётся грязь. Попытки решить проблему были, но пока безуспешно. Буквально на днях начальник Центрального отдела по Екатеринбургу управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов направил властям города предписание с требованием навести порядок на улицах. Загрязнение воздуха ежегодно приводит к 300 случаям преждевременной смерти от болезней системы кровообращения и органов дыхания, уверены санврачи. Кроме того, медики отмечают, что из-за гололёда уровень травматизма возрос в три-четыре раза.

Грязь видна на улицах, в том числе и в центре города, даже в сухую летнюю погоду. После Москвы, в которую часто ездят многие горожане, контраст более чем существенный. Так что впереди у городских властей ещё много работы, чтобы Екатеринбург получил право претендовать на роль третьей столицы страны.