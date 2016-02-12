Москва, 12 февраля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В хранилище Госфильмофонда найден утраченный фильм «Квадраты» немецкого режиссёра, автора абстрактного кино 20-х годов, Оскара Фишингера. Как сообщили в пресс-службе Госфильмофонда, о находке стало известно 10 февраля.

Цитата из к/ф «Квадраты». реж Оскар Фишингер. 1938. США Цвета

Ранее о том, что картина находится в хранилище, никто из сотрудников не знал. Из опознавательных знаков на фильме было указано только то, что он экспериментальный и из Франции. Оказалось — из Германии, да ещё и утерянный Фишингер.

По словам киноведов архива, «Квадраты» признали не сразу: «Было понятно, что это что-то из Фишингера, оставалось понять, что именно». Дело в том, что по информации из личного архива режиссёра, фильм «Квадраты» должен был быть немой, а найденная лента имела фонограмму.

Личный архив Оскара Фишингера находится в Соединенных Штатах, там сохранился маленький фрагмент «Квадратов», плохого качества и без звука.

Справка ИА REGNUM :

Немецкий режиссёр Оскар Фишингер родился в 1900 году. Учился у Вальтера Рутмана, яркого представитель киноавангарда. Самыми первыми работами Фишингера в кино были небольшие рекламные ролики и этюды без звука, на темы известных музыкальных произведений.

Режиссёр стремился найти связь между ритмом и визуальными образами, чтобы вызвать у зрителя ассоциации с музыкой даже при отсутствии реального звука.

В 1927 году Фишингер снимает свой первый цветной фильм «Радуга», где использует эффект наложения цветов. Изображения в фильме следуют друг за другом и выстраиваются в различные композиции в пространстве, согласно задумке режиссёра, так, что вызывают у зрителя впечатления не только зрительные, но и музыкальные.

Международное признание получил фильм Фишингера «Рапсодия в стиле блюз», где уже используется реальный звук. Похожие на балет вapиaции трехмерных геометрических тел двигались, как на сцене, под музыку американского композитора Джорджа Гершвина. Фильм был удостоен Первого приза на Венецианском международном кинофестивале.

С 1936 года Фишингер работает в Голливуде, где создает «Оптическую пoэму» на музыку Второй Венгерской рапсодии Листа, ставшую впоследствии одним из самых знаменитых его фильмов.

На протяжении 20-х — 30-х годов Фишингер оставался самым ярким представителем беспредметного кинематографа, «чистого кино», как его ещё называли, основанного на игре с геометрическими формами, пространством и ритмом движений.