Краснодар, 12 февраля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уже готовятся к выборам в Госдуму РФ VII созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 года. Фактически избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы началась еще в ноябре 2015 года, когда социологи региона провели масштабные исследования общественно-политического поля Кубани, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

4oratory.ru Предвыборное выступление

«Следующим зримым фактом начала избирательной гонки стали массовые протесты пенсионеров и примкнувших к ним активистов одной из политических партий в Краснодаре и Сочи. С января 2016 года КПРФ и ЛДПР приступили к продвижению своих брендов и основных тезисов предвыборных программ на билбордах, десятками арендованных региональными отделениями этих партий в краевой столице. На прошлой неделе первую «заявку» на участие в предвыборной гонке сделало региональное отделение «Справедливой России», — отметил Подлесный.

«Наиболее прозорливые кандидаты начали свои кампании еще в прошлом году, а именно летом, в период выборов губернатора края», — считает политолог Александр Топалов.

По его словам, сейчас постепенно начинают набирать активность и остальные претенденты, но наиболее жаркая борьба развернется уже после принятия окончательных решений о кандидатах, не обязательно публичных, как минимум — внутри партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предвыборная борьба идет в аппаратных и финансовых плоскостях. Подтягиваются ресурсы, проводятся переговоры. По словам Геннадия Подлесного, безусловным фаворитом политического пиара на настоящий момент можно назвать тандем депутата ГД РФ от КПРФ Сергея Обухова и депутата краевого Заксобрания от КПРФ (одновременно помощника Обухова) Сергея Лузинова.

Солидарен с Подлесным и политолог Николай Петропавловский, который также считает, саморекламой в регионе активнее всего занимается депутат Обухов. Однако он не признает, что его активность, начавшаяся с лета 2015 — подготовка к выборам.

Все акции коммунистов в этом году заточены исключительно под выборный год, добавил Подлесный. «Что касается содержательной подготовки — здесь все достаточно неплохо у потенциальных кандидатов от «Единой России», которые активно действуют в рамках своих проектов. Есть мнение, что ресурсная подготовка активно ведется со стороны депутата Ремезкова», — уточнил он.

Лидером доверия избирателей по-прежнему является «Единая Россия», она имеет втрое большее количество так называемого «ядерного электората», чем идущая на втором месте КПРФ и замыкающая тройку лидеров ЛДПР. Остальные политические партии в зоне социологической погрешности, 2,5−3%. Как прогнозирует Подлесный, итогом выборов станет победа кандидатов от «Единой России», прохождение в Государственную думу представителей всех ныне находящихся там политических партий и, возможно, еще одной-двух новых политических партий, о которых что-то определенное можно будет сказать только после официального объявления ЦИКом России начала избирательной кампании.

Возможным неприятным сюрпризом для регионального отделения «Справедливой России», по его мнению, станет полный провал ее избирательной кампании в случае, если она ее будет проводить так же, как проводила кампанию по выборам губернатора Краснодарского края.