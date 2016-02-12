Ереван, 12 февраля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Целый комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках проекта по продлению срока эксплуатации второго блока Армянской атомной электростанции, завершен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Росатом Сервис». Уточняется, что работы по контракту, заключенному в июле прошлого года между ЗАО «Армянская атомная электростанция» и АО «Росатом Сервис», были выполнены целой группой российских организаций, которые в данном случае выступали в качестве субподрядчика.

Texnic.livejournal.com Армянская АЭС

«В рамках этого проекта был предусмотрен достаточно большой объем исследовательских работ. Работы по исследованию всех компонентов конструкций реактора были выполнены в предусмотренные договором сроки», — говорится в сообщении.

Нынешний этап обследования системы конструкции компонентов Атомной электростанции включал в себя проведение исследования порядка 4,5 тыс. единиц систем, среди которых генераторное оборудование, турбоагрегат, насосы и прочее. Кроме того, в период с 27 ноября по 2 декабря на площадке Армянской АЭС были организованы семинары по рассмотрению и согласованию частных отчетов по проделанным работам. Семинары были проведены с участием представителей разработчиков, АО «Росатом Сервис» и Технического руководителя — АО «Атомтехэнерго». А по результатам уже проделанных работ утверждены 15 частных отчетов и подписаны соответствующие акты сдачи-приемки.

«Дело в том, что согласно международным рекомендациям и действующему законодательству, прежде чем будет принято окончательное решение о продлении срока эксплуатации АЭС, необходимо провести комплексное обследование всех узлов и систему конструкции компонентов второго энергоблока армянской АЭС», — заявил в эфире радио «Спутник Армении» бывший директор компании «Армэнерго» Спартак Акопян.

Разработанные и утвержденные отчеты составляют основу для подготовки Обобщающего отчета и программы подготовки к дополнительному сроку эксплуатации армянской Атомной электростанции, которые, в свою очередь, являются ключевыми документами Комплексного обследования.

Именно этот пакет документов, утверждает эксперт, и должен быть представлен в МАГАТЭ для того, чтобы получить окончательное разрешение этой международной организации на продление эксплуатации второго блока Мецаморской атомной электростанции.

11 февраля правительство Армении отложило рассмотрение и утверждение программы строительства нового ядерного энергоблока с участием России. Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян отметил, что есть необходимость в дополнительных обсуждениях деталей программы.

Министр подчеркнул, что есть необходимость в дополнительных обсуждениях в связи с программой, согласно которой, начало строительства нового атомного энергоблока было предусмотрено на 2018 год, а сдача в эксплуатацию на 2026 год.

В обосновании программы напоминается, что 20 декабря 2014 года было подписано соглашение с правительством РФ о сотрудничестве по продлению сроков эксплуатации второго атомного энергоблока в Армении. «Работы по продлению сроков эксплуатации второго атомного энергоблока уже начаты. Это обстоятельство создает возможности вновь обсудить программу строительства нового энергоблока. Также правительство отказалось от привлечения кредитов для строительства и намерено привлечь прямые инвестиции под госгарантии. Мощность энергоблоку уменьшили с 1000 МВт до 600 МВт, поскольку действующий блок продолжит работать до 2026 года. «Работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока уже начались», — заявил Захарян.

Строительство новой АЭС и консервация работы второго энергоблока Мецаморской АЭС было одним из условий Европейского союза перед тем, как Армения готовилась подписание соглашение об Ассоциации с ЕС. После вступление в ЕАЭС, было принято решение о продлении срока службы Мецаморской АЭС.

Досрочное закрытие Армянской АЭС и вывод ее из эксплуатации по-прежнему остается главной целью Евросоюза, представляя итоги доклада «Реализация Арменией программы ЕС «Восточное партнерство»: прогресс, зафиксированный в 2014 году и предложения для действий», — заявил в марте 2015 года глава делегации ЕС в Армении Траян Христя.

Экономисты и ранее высказывали сомнение в возможности строительства новой АЭС.

По мнению эксперта Севака Саруханяна, шансы на строительство новой атомной электростанции в Армении — минимальные. «Причины чисто рыночные: проектируемая станция будет в 2,5 раза мощнее действующей. Тогда куда девать лишнюю и недешевую электроэнергию, которую она будет производить? Некуда. Грузии она не нужна, Иран платить 15 центов за 1 квт/ч не будет. С Турцией у нас граница пока закрыта, и даже если откроется, то я не вижу экономических причин для того, чтобы турки вкладывали бы десятки миллионов долларов для создания электроэнергетического острова на своей территории, замкнутого на новой армянской АЭС», — заявил эксперт.

Тема строительства нового блока ААЭС вошла в оборот еще в 2008 году с подачи президента Армении Сержа Саргсяна, заявившего в парламенте страны о якобы скором старте строительства нового блока атомной электростанции.