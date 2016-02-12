Москва, 12 февраля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Информацию о том, что все полисы ОСАГО будут заменены с 1 июля, не соответствует действительности. Об этом сообщила помощник генерального директора ФГУП «Гознак» по связям с общественностью Наталья Никифорова.

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Никифорова отметила, что в переговорах «Гознака» с Всероссийским страховым союзом не озвучивалась дата замены полисов: одномоментно заменять полисы неграмотно — это вызовет ненужный ажиотаж.

«Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они выдавали только новые, не меняли полисы, которые в обращении», — пояснила она.

Никифорова также отметила, что в «Гознаке» проводится работа по изменению бланков ОСАГО для повышения уровня их защиты. Печать бланков начнётся после завершения разработки и утверждения защитного комплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) принял решение об одномоментной повсеместной замене всех бланков полисов ОСАГО с 1 июля 2016 года, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.