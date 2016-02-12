Москва, 12 февраля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Cпикер Государственного Собрания Республики Алтай Иван Белеков и член Совета Федерации Татьяны Гигель приняли участие в заседании комитета Государственной думы РФ по охране здоровья. Депутаты обсуждали предложенную парламентами Республики Алтай и Алтайского края поправку в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», которой предлагается включить названные к шестой часовой зоне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе алтайского Эл Курултая.

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Выступая на заседании, Белеков обратил внимание присутствующих на тот факт, что это совместная инициатива законодательных органов Республики Алтай и Алтайского края. Основывается она на многочисленных обращениях избирателей, а также консультациях с врачами и другими специалистами. И дело не только в том, что жители соседствующих регионов почти весь ХХ век жили в шестом часовом поясе, но и в том, что он больше соответствует природно-климатическим условиям регионов и биологическим ритмам проживающих здесь людей.

Депутаты комитета Госдумы согласились с приведенными доводами спикера республиканского парламента, а также сенатора Татьяны Гигель, которая также присутствовала на этом заседании и выступила в поддержку инициативы. Она отметила, что вследствие нарушения физиологически здорового режима труда и отдыха уменьшается работоспособность граждан, снижается производительность труда, качество учебы и образования, увеличивается аварийность и травматизм, увеличиваются затраты граждан и государства на восстановление здоровья. Раннее наступление темного времени суток влечет экономические потери за счет увеличения расходования электроэнергии.

Предложенная республиканскими парламентариями поправка в закон «Об исчислении времени» будет рассмотрена 17 февраля на заседании Госдумы в первом чтении. На практике это означает, что в ближайшем времени она будет принята на уровне двух палат Федерального Собрания и у жителей республики появится возможность уже в конце марта перевести свои часы на один час вперед.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время жители Алтая все чаще стали жаловаться о необоснованности перехода региона в часовую зону UTC+6, которое произошло в 2014 году. При этом Горный Алтай в течение 85 лет круглогодично жил в часовой зоне UTC+7. Людей это устраивало, поскольку в наших географических и социально-экономических условиях это было оптимально со многих точек зрения, ибо гарантировало достаточно длительное светлое время суток после окончания рабочего дня, особенно летом.