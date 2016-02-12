Анкара, 12 февраля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обещает противостоять партии сирийских курдов «Демократический союз» (Partiya Yekîtiya Demokrat — PYD) «всеми необходимыми средствами», если действия ее военного крыла (Народного союза по обороне — People’s Defense Units, YPG) будут угрожать безопасности Турции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Как я заявлял ранее, связь YPG с Рабочей партией Курдистана очевидна. Поэтому, если YPG будет угрожать нашей безопасности, мы предпримем то, что должны предпринять», — заявил Давутоглу.

Анкару тревожит тот факт, что 1 февраля сирийский Кобани (населенный курдами) посетил спецпосланник президента США Бретт Макгурк.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал болезненно. «Смотрите, один из представителей сферы национальной безопасности из круга (президента США Барака) Обамы во время сирийских переговоров в Женеве встает и едет в Кобани. И там от так называемого генерала получает памятную табличку. Как мы можем вам доверять? Я ваш партнер или террористы в Кобани?», — цитирует главу государства телеканал Haber Turk.