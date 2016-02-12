Вашингтон, 12 февраля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу CBS заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) уже применяла химическое оружие на поле боя и имеет возможность его изготовления.

imagepo.com Хлор в газообразном состоянии

«Зафиксирован ряд случаев, когда ИГ применила химические боеприпасы на поле боя», — сообщил Бреннан. Изготавливать боевики могут «небольшие количества хлора и иприта» — у них есть доступ к этим веществам.

Кроме того, «существует возможность» отправки этих химических веществ в страны Запада. Бреннан отметил, что именно поэтому так важно перерезать транспортные маршруты и маршруты контрабанды, которые используют боевики.

Ранее о том, что ИГ применяет химическое оружие на основе иприта, заявил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. 29 октября 2015 года о том, что боевики применяют иприт, заявил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Напомним, что иприт (горчичный газ) — 2,2'-дихлордиэтиловый тиоэфир. Является боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия, алкилирующий агент. Впервые иприт применила Германия 12 июля 1917 года против англо-французских войск у города Ипра (Бельгия).