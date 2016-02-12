Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 04:01 — ИА Регнум. На заседании Международной группы поддержки по Сирии, состоявшемся вечером 11 февраля в Мюнхене, достигнута договорённость незамедлительно начать «видимое сокращение насилия» в Сирии, которое в течение недели должно перерасти в прекращение боевых действий, сообщил журналистам глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи.

Сергей Лавров — министр иностранных дел России

Как пояснил германский министр, что под перемирием понимается прекращение боевых действий между сирийскими правительственными силами и частями оппозиции. Режим прекращения огня не будет распространяться на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН, о чём также сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, определять районы, которые занимают террористы в Сирии, будет целевая группа, созданная под председательством России и США.

Следует отметить, что в коммюнике, принятом по итогам встречи, указывается, что боевые действия должны быть прекращены через неделю после того, как договорённость об этом будет подтверждена правительством Сирии и оппозицией. Для этого предполагается провести консультации между сторонами.

Штайнмайер на пресс-конференции также сообщил, что в принятом документе предусматривается расширение координации военных операций в Сирии, которые проводят Россия и США. Представители Москвы и Вашингтона должны будут в ближайшие дни повести переговоры по данному вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, заседание Международной группы поддержке по Сирии в Мюнхене продолжалось более четырёх часов. В нём приняли участие представители делегаций разных страны, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.