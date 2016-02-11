Багдад, 12 февраля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Россия готова продавать гражданские самолеты и предоставлять военную помощь Ираку. Reuters передает слова зампреда правительства России Дмитрия Рогозина, встретившегося в Багдаде с министром иностранных дел Ирака Ибрахимом аль-Джафари.

oborona.gov.ru Встреча Дмитрия Рогозина с президентом Ирака.

Глава иракского МИД отмечает, что стороны провели дискуссии о предоставлении военной помощи Ираку в борьбе против «Исламского государства».

«Нам нужна международная поддержка из множества источников, исходит ли она от международной коалиции или вне ее», — говорит аль-Джафари, имея в виду поддержку американской коалиции Ираку в подготовке солдат и нанесении авиаударов.

«Нам нужна поддержка, обучение и обмен разведданными, — сказал он репортерам. — Разведка играет важную роль в войне против Даиш, и мы решили на некоторое время координироваться с российской стороной, чтобы вложить в руки иракцев эту информацию».

Россия инвестировала миллион долларов в иракскую энергетику и в прошлом году открыла командный центр в Багдаде в рамках договора об обмене разведывательной информацией с Ираком, Ираном и Сирией для борьбы с ИГИЛ, напоминает Reuters.