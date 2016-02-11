Москва, 11 февраля, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» разъяснило порядок замены полисов ОСАГО. Соответствующее заявление сделала помощник генерального директора ФГУП «Гознак» по связям с общественностью Наталья Никифорова.

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Она пояснила, что о замене всех существующих полисов ОСАГО в один день речь не идет.

«Мы с ними о дате не говорили. Это не грамотно так делать одномоментно, устраивать кипиш. Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они (страховщики) выдавали только новые, не меняли те (полисы), которые в обращении», — сказала Никифорова.

Напомним, ранее сегодня о предстоящей массовой замене полисов ОСАГО сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

При этом утверждалось, что уже имеющиеся полисы нужно будет заменить в один день. В РСА объяснили, что причиной замены существующих полисов ОСАГО стало то, что рынок наводнили миллионы поддельных полисов. Многие водители даже не подозревают, что приобрели поддельные страховки.