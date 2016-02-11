Ташкент, 11 февраля, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Пять крупных кинотеатров Ташкента отказались от показа фантастического боевика Тима Миллера «Дэдпул» (Deadpool) из киносерии «Люди Икс», сообщает портал «Новый Век».

Цитата из к/ф «Дэдпул». реж. Тим Миллер. 2016. США-Канада «Дэдпул» — восьмой фильм киносерии «Люди Икс»

«Дэдпул» не будет у нас показан, поскольку он имеет возрастные ограничения и не соответствует этическим нормам в нашем обществе», заявили в «Узбеккино».

В американском прокате премьера фильма состоялась 9 февраля, в России картина выходит в прокат 11 февраля. «Дэдпул» стал единственным фильмом франшизы с рейтингом R, который означает, что в картине есть материал, предназначенный только для взрослой аудитории.

Из-за этого фильм уже запретили к показу в Китае.

«Дэдпул» — восьмой фильм киносерии «Люди Икс», основан на комиксах о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Главный герой Уэйд Уилсон (Рейнольдс) — бывший спецназовец, который после проведения над ним нестандартного эксперимента, наделившего его ускоренной способностью к исцелению, становится наемником Дэдпулом.