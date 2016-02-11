Москва, 11 февраля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об усилении группировки войск в Крыму. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе проверки боеготовности войск Южного военного округа

Шойгу доложил президенту, что в Крыму усилена концентрация войск, силы авиации и противовоздушной обороны приведены в полную боевую готовность. Такое заявление Шойгу сделал во время доклада Путину о проведении внезапной проверки боеготовности в Южном военном округе, которая началась 8 февраля.

Напомним, 8 февраля в войсках ЮВО и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск в Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. В проверке принимают участие 8,5 тысячи военнослужащих, 900 единиц военной техники, около 50 боевых кораблей, а также до 200 самолетов и вертолетов.