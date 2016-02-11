Гюмри, Армения, 11 февраля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Прокуратура Армении решила не возбуждать уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника 102-й российской военной базы Сергея Судникова, который на прошлой неделе в течение примерно получаса стучался в дверь в квартиру одной из семей в армянском городе Гюмри.

academic.ru Гюмри

Прокурор Ширакской области сообщил, что для возбуждения уголовного дела оснований нет, так как российский офицер всего лишь перепутал дверь и вместо двери своего товарища стучался в дверь семьи Ераносян, требуя ее открыть.

При этом прокурор не исключил, что российский военнослужащий находился в нетрезвом состоянии. Для того, чтобы подобные инциденты не повторялись, прокурор намерен обратиться к командованию 102-й военной базы, чтобы Судников был подвергнут дисциплинарному наказанию и были приняты меры к тому, чтобы военнослужащие соблюдали требования соответствующих уставов вооруженных сил.

Семья Ераносян утверждает, что военнослужащий 102-й российской военной базы Сергей Судников 31 января в полночь в нетрезвом состоянии беспрерывно стучался в дверь их квартиры. Хозяйка дома Рузанна Ераносян рассказала, что они по-русски пытались ему объяснить, что он, по-видимому, перепутал адрес, однако слова были бесполезны.

По ее словам, до приезда полиции семья с двумя малолетними детьми пережила ужас, помня об убийстве, совершенном в городе год назад российским военнослужащим Валерием Пермяковым. Хозяйка дома уверена, что российский военнослужащий был пьян. Когда прибыли полицейские, она вышла и услышала разговор между полицейскими и Судниковым.

«Они спросили: «где вы служите?», он ответил: «я пришел из части полигонов». Полицейский спросил: «у тебя есть здесь родственники или друзья, может ты подъезд перепутал?», он сказал: «нет»… он был очень пьян», — рассказала женщина.

Обычный бытовой инцидент оказался в поле зрения прозападной армянской прессы во многом из-за того, что Сергей Судников служит на российской базе, другой военнослужащий которой год назад примерно при подобных обстоятельствах убил 7 человек в Гюмри.

Армянская служба радио «Свобода», которая финансируется правительством США, подготовила по этому поводу по меньшей мере три репортажа, в которых, например, политолог Гарик Амбарян заявляет, что этот вопрос должен решаться на уровне не прокурора области, а президентов Армении и России: «Это государственный вопрос. Этот вопрос должен решаться даже не на уровне министров обороны, а на уровне самих президентов. Мы очень хорошо видим, что после случая с Пермяковым все равно преступления происходят, что довольно сильно нервирует жителей города».

Политолог также выражает недоумение по поводу того, что в центре города Гюмри гуляют военнослужащие-рядовые: «Почему российские военнослужащие-срочники, вместо того чтобы находиться в воинской части, свободно разгуливают по городу».

В разговоре с ИА REGNUM, несколько офицеров запаса, которые в советские годы служили в разных городах Советского союза выразили недоумение по поводу того, что человек, который представляется политологом, на полном серьезе заявляет о том, что несколько военнослужащих-срочников вместо того, чтобы находиться в воинской части «свободно разгуливают по городу». «Любому солдату-срочнику по уставу положена увольнительная, которая позволяет ему на протяжении нескольких часов или даже дней, свободно разгуливать, в том числе и по городу», — заявил полковник запаса Гагик Погосян.

Что касается инцидента с Судниковым, то по мнению наших собеседников, военнослужащий несомненно должен быть наказан, но руководством воинской части, а не правоохранительными органами Армении, так как очевидно, что в его действиях нет состава преступления. «В моей практике был случай, когда офицер нашей части, выпив по случаю рождения ребенка, решил поблагодарить врача, принимавшего роды и пошел к нему домой. Жена врача, которого не было дома, с испуга вызвала милицию, которая задержала офицера, а затем передала командованию части», — рассказывает подполковник запаса Амазасп Варданян, который в то время служил в Ростове-на-Дону.