Брюссель, 11 февраля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. НАТО отправляет военные корабли в Эгейское море для того, чтобы остановить торговлю беженцами, направляющимися из Турции в Грецию, пишет The New York Times со ссылкой на генсека организации.

Густав Рудольф Буланже. Рынок Рабов

Североатлантический альянс расширит также разведку на турецко-сирийской границе, чтобы мониторить потоки беженцев и деятельность контрабандистов, сказал Йенс Столтенберг.

Представители НАТО говорят, что цель миссии — предотвращение торговли людьми, а не попытка помешать передвижению мигрантов. «Речь не идет об остановке и отправке назад кораблей с беженцами», — говорит Столенберг.

Три страны-члена, Германия, Греция и Турция, попросили НАТО помочь патрулировать свои берега. В Брюсселе проходит саммит министров обороны альянса.