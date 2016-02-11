Москва, 11 февраля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Место строительства нового здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в поселке Коммунарка является одним из самых экологически неблагополучных мест Москвы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 февраля заявила доктор филологических наук Анастасия Гачева на пресс-конференции, посвященной вопросам оптимизации в РГБ.

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«Наши коллеги промониторили ситуацию в Коммунарке и выяснили, что это одно из самых экологически грязных мест города Москвы», — подчеркнула она.

«Это место в общем малопригодное. Место, от которого отказываются инвесторы. Получается, что библиотеке, как собаке, выкинули какой-то кусок самой непригодной земли», — отметила Гачева.

Строительство библиотеки недалеко от аэропорта также проблемно само по себе, подчеркнула она. «В иных исторических условиях это весьма проблемно, поскольку ставит под вопрос сохранность библиотеки. Достаточно вспомнить бомбардировку Донецкого аэропорта», — заявила доктор филологических наук.

«Государство, которое заботится о сохранности национальной культуры и книжной памяти, должно выделить своей главной библиотеке лучшее место в Москве, а не загонять её на задворки», — подчеркнула Гачева.

Отметим, что о том, что для строительства нового здания Российской государственной библиотеки (РГБ) выделено место в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы заявил и генеральный директор РГБ Александр Вислый. По его словам, строительство начнется не ранее 2018 года и вполне может отказаться долгостроем.

Напомним, что ранее ученые-гуманитарии подписали коллективное письмо в адрес руководства РГБ, в котором выражается беспокойство в связи с происходящими в РГБ изменениями. В нем научные сотрудники институтов Российской академии наук, преподаватели высшей школы, постоянные и многолетние читатели библиотеки заявили, что работа российских ученых в РГБ в настоящее время существенно затруднена в связи с недоступностью отдельных фондов библиотеки, качеством электронного каталога, ликвидацией ряда специализированных отделов, сокращением научных кадров.