Пекин, 11 февраля, 2016, 13:39 — ИА Регнум.

11 февраля Народный банк Китая опубликовал отчет, согласно которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2015 г. составил 13,1 трлн юаней ($2 трлн).

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Количество выданных кредитов на приобретение жилья увеличилось на 23,9%. Ипотечные кредиты составили 22,4% от общего объема выданных кредитов в 2015 г., пишет «Синьхуа».

В прошлом году Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по кредитам в целях активизации китайского рынка недвижимости. В октябре 2015 г. ставка по кредитам была снижена до 4,35%.

Кроме того, Народный банк Китая запретил коммерческим банкам устанавливать верхний предел плавающей процентной ставки по депозитам.