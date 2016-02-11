Анкара, 11 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг призыв ООН открыть границу для приема десятков тысяч беженцев. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

«События в Сирии обернулись геноцидом и массовыми депортациями. Мы становимся свидетелями того, как проблему беженцев преподносят как страшилку, закрывая глаза на действия президента САР Башара Асада, который является причиной этих страданий. Что делает ООН? Вы говорите: «Откройте ваши двери». Тогда зачем Вы нам нужны? Какая польза от вашей организации? Вы думаете, что это так легко?!», — разгневался Эрдоган.

По его словам, Турция уже приютила 3 млн сирийцев и иракцев. «Мы приняли в наших домах 3 млн сирийцев и иракцев. Сколько приняла ООН? Какая страна приняла беженцев?» — заявил турецкий лидер, уточнив, что ООН предоставила Анкаре $455 млн для приема беженцев.

Эрдоган подсчитал, что с 2011 года Турция потратила на беженцев $10 млрд.

На прошлой неделе около 35 тысяч беженцев из сирийского Алеппо, где правительственные войска начали наступление, пытались попасть на территорию Турции в приграничном районе Килис, передает британская «Би-би-си».

«В настоящий момент мы уже построили еще один лагерь, и наши усилия направлены на то, чтобы устроить этих людей на сирийской стороне границы», — уточнили ранее в Turkish Humanitarian Relief Foundation.