Москва, 11 февраля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл вылетел на Кубу, чтобы встретиться в Гаване с папой римским Франциском, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В аэропорту «Внуково» патриарха провожал посол Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия, а также представители РПЦ, в том числе управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и первый викарий патриарха Московского и всея Руси по городу Москве митрополит Истринский Арсений.

Проводить патриарха Кирилла приехали и другие представители московского духовенства.

Святейший патриарх прибудет в Гавану завтра, 12 февраля. Патриарх Кирилл после визита на Кубу посетит Республику Парагвай и Федеративную Республику Бразилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе. Планируется подписание совместной декларации.

Встреча патриарха и понтифика станет первой в истории между двумя церквями.