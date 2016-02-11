Москва, 11 февраля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Ряд западных телеканалов, стараясь доказать, что ВСК РФ якобы бомбят сирийские города, приводит кадры с развалинами города Алеппо, который был разрушен задолго до начала операции российской авиации в Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Тупылев. Шулер

Конашенков уточнил, что такими фальсификациями занимаются ведущее европейские и американские телевизионные каналы. «Как говорится, чувствуется рука опытного дирижёра», — сказал Конашенков.

Конашенков назвал подобные действия западных телеканалов закономерными. Они обвиняют РФ «во всех грехах», при этом эффективность действия своих ВВС в Сирии стараются не афишировать.