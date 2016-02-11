Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковикам удалось установить имена героев-летчиков бомбардировщика, обломки которого были обнаружены под Таганрогом в начале февраля. Об этом ИА REGNUM 11 февраля сообщили в объединении «Миус-фронт».

vk.com/mius_front Документ из военкомата

Имена членов экипажа ДБ-3Ф удалось установить благодаря номеру самолета. По имеющимся данным, бомбардировщик входил в состав 81-го дальнебомбардировочного авиаполка. С аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, на боевое задание авиаторы отправились 17 октября 1941 года.

«В тот день 1-я немецкая танковая армия фон Клейста перешла в наступление по всей линии обороны РККА вдоль реки Миус. Вражеские танковые колонны угрожали слабо подготовленному к обороне Ростову-на-Дону. Бомбардировщик младшего лейтенанта Крылова выполнял задание по уничтожению танков 13-й дивизии вермахта в районе села Самбек. При бомбардировке самолет попал под огонь зенитной артиллерии и загорелся», — рассказали в поисковой организации.

Также известно, что пилоту Константину Крылову удалось выпрыгнуть из горящего самолета, у него был парашют. «Железная птица» упала на позиции, занятые немецкими войсками, и взорвалась.

Члены экипажа пропали без вести, но спустя 75 лет о подвиге дедов и прадедов узнают их родственники и земляки. В этом бою погибли уроженец Полтавской области штурман Павел Яковлевич Лыхопий, стрелок-радист из Харьковской области Алексей Степанович Нарижный, уроженец станицы Прохладная стрелок люковой установки Владимир Романович Дзюба.

На сообщение поисковиков «Миус-фронта» уже откликнулись родственники фронтовиков. Поблагодарила активистов объединения внучка штурмана Павла Лыхопия. «Мы по сегодняшний день не знали, где он погиб», — написала Вера Новак.

Откликнулся и внук лейтенанта Владимир Лыхопий. «Был приятно удивлен, когда мне сообщили такую новость. Мой покойный отец, сын Павла Яковлевича, долгое время пытался найти хоть какую-нибудь информацию по поводу гибели своего отца, но все было напрасно. У нас в семейном архиве сохранилась только похоронка, с сообщением о гибели без указаний места, и еще несколько документов тех годов», — рассказал внук летчика.

Поиски родственников погибших продолжаются.

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Напомним, что боевой самолет был найден в Неклиновском районе. Предполагалось изначально, что это обломки легендарного Пе-2.