Санкт-Петербург, 11 февраля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Современный завод по производству строительных железобетонных панелей в Петербурге, принадлежавший финской компания Betset Oy, продан инвесторам из Казахстана, пишет сегодня, 11 февраля, газета «Деловой Петербург». Это не единичный факт, а отражение наметившейся тенденции.

all.biz Железобетонные панели

Сумма сделки по продаже завода не разглашается, но оценивается экспертами в 1 млрд рублей. Причем, новые хозяева завода пришли всерьез и надолго: они намерены строить жилье в Петербурге, для чего и понадобился завод ЖБИ, а также поставлять петербургские панели на экспорт в страны Северной Европы. Кроме того, казахстанцы хотят построить два аналогичных панельных завода по финской технологии у себя на родине: в Астане и Алма-Ате. «Бизнесмены купили не только завод, но и финскую технологию создания таких предприятий», — поясняет газета.

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«Участники рынка отмечают, что инвесторы из стран Таможенного союза активно замещают на рынке Петербурга европейский бизнес, развитие которого подкосили экономический кризис и охлаждение политических отношений с Россией», — отмечает издание.

Ставший «казахским» завод был запущен в 2012 году и должен был стать основным поставщиком ЖБИ-панелей для скандинавских компаний, работающих на рынке Петербурга. На полную мощность он вышел в конце 2014 года, но сейчас из-за кризиса в строительной отрасли загружен лишь на 20%.

Гендиректор завода Betset Юсси Урпола не скрывает, что снижение объемов производства и туманные перспективы бизнеса в России побудили финских собственников продать предприятие. По данным «ДП», петербургский завод у финнов купила группа бизнесменов из Казахстана, занимающихся строительством и недвижимостью в своей стране. Топ-менеджмент завода, в котором есть граждане Финляндии и Эстонии, продолжает работу. Однако финское название предприятия будет изменено на более простое — «ФиннПанель».

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Как добавляет «Деловой Петербург», в северной столице работают и другие инвесторы из Казахстана: строительная компания «Базис СПб», парк аттракционов Happylon казахстанской «Агат Групп», есть общие проекты с петербургскими девелоперами у Народного сбербанка Казахстана. Товарооборот Петербурга с Казахстаном за 9 месяцев 2015 года оставил 17,5 млрд рублей и сохраняет стабильность, несмотря на кризис.

«Не все проекты европейцев в РФ были удачными. А падение курса рубля еще снизило доходность проектов, привязанных к евро. Кроме того, инвесторы находятся под давлением негативного общественного мнения о России в своих странах, да и стадное чувство им не чуждо», — объяснил газете тенденцию снижения активности европейского бизнеса представитель иностранной компании.