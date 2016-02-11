Москва, 11 февраля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Россия и Русская духовная миссия в Иерусалиме будут совместно работать над развитием паломнического туризма. Такая договоренность была достигнута на встрече руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова с начальником Русской духовной миссии Архимандритом Александром (Елисовым), сообщили в Ростуризме.

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На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с созданием благоприятных условий для паломников, посещающих Святую землю, развитием соответствующих туристических маршрутов и разработкой специальных туристических предложений.

Актуальность темы обусловлена большой популярностью паломнических поездок у российских туристов. Паломники с каждым годом занимают все более заметную долю в турпотоке из России в Израиль. Так, только за схождением Благодатного огня в Иерусалиме ежегодно приезжают наблюдать более 10 тыс. российских граждан.

В свою очередь глава Ростуризма отметил: «За три квартала 2015 года зарегистрировано 132 тыс. туристических поездок из Израиля в Россию. Потенциал наращивания турпотока далеко не исчерпан. Путешествия в современных экономических условиях стали еще доступнее. России есть чем заинтересовать израильских туристов».

Отметим, на рынке мирового паломнического туризма страны, считающиеся центрами паломничества, располагаются в следующем порядке: Россия (35% паломнического турпотока), Израиль (30%), Греция (12%), Италия (7%), Турция (6%), Саудовская Аравия (5%). Для российских паломников лидерами среди центров паломничества являются Российская Федерация и Израиль.