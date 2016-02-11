Дональд Трамп назвал стоимость стены от нелегалов из Мексики
Вашингтон, 11 февраля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Строительство непреодолимой для нелегальных мигрантов стены, которая может появиться на границе США и Мексики, может обойтись примерно в $8 миллиардов. Об этом, как передает НТВ, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп.
По словам миллиардера, стоимость проекта, который будет реализован, когда его выберут главой Белого дома, подсчитать «очень легко».
«Берем две тысячи миль, — говорит Трамп. — Это много, но не так много, как 13 тыс. миль в Китае. Из двух тысяч миль нам не нужны все две тысячи. Нам потребуется одна тысяча, потому что на линии границы с Мексикой имеются естественные преграды… Я исхожу из цен за квадратный фут и за квадратную милю».
Кандидат в президенты добавил, что высота стены может составить 35−40 футов (10−12 метров).
Читайте также: Экс-президент Мексики назвал Дональда Трампа «совершенно сумасшедшим»