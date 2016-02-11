Вашингтон, 11 февраля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Строительство непреодолимой для нелегальных мигрантов стены, которая может появиться на границе США и Мексики, может обойтись примерно в $8 миллиардов. Об этом, как передает НТВ, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

sputniknews.com Стена на границе США и Мексики

По словам миллиардера, стоимость проекта, который будет реализован, когда его выберут главой Белого дома, подсчитать «очень легко».

«Берем две тысячи миль, — говорит Трамп. — Это много, но не так много, как 13 тыс. миль в Китае. Из двух тысяч миль нам не нужны все две тысячи. Нам потребуется одна тысяча, потому что на линии границы с Мексикой имеются естественные преграды… Я исхожу из цен за квадратный фут и за квадратную милю».

Кандидат в президенты добавил, что высота стены может составить 35−40 футов (10−12 метров).

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