Дамаск, 11 февраля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь из России для жителей Сирии доставлена на авиабазу «Хмеймим». Примерно 50 тонн груза переправлено на двух самолётах Ил-76, передают «Вести».

mil.ru Прибытие гуманитарной помощи на авиабазу Хмеймим в Сирии

Доставленный в Сирию гуманитарный груз включает продукты питания, лекарства, которые понадобятся мирным жителям Сирии.

Уточняется, что к разгрузке приступают незамедлительной. Мешки с мукой, сахаром и крупами, консервы отправят в сирийские города и районы, которые недавно были освобождены от террористов «Исламского государства» (ИГ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января для жителей блокированного боевиками города Дейр-Эз-Зор и других районов было заброшено на парашютах свыше 40 тонн гуманитарных грузов.