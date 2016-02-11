Москва, 11 февраля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Европейский союз заинтересован в отмене санкций в отношении России. Такое мнение высказал посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас в интервью «Новой газете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Ушацкас подчеркнул, что ЕС дорожит отношениями с Москвой и хотел бы, чтобы антироссийские санкции были отменены.

Посол пояснил, что в ЕС к России относятся как к важной державе, кроме того, ценность представляют экономические взаимодействия между РФ и странами союза. При этом посол назвал условия, при которых санкции с Москвы могут быть сняты.

«Но отмена санкций может произойти лишь тогда, когда полностью будут выполнены Минские соглашения», — сказал Ушацкас. Он пояснил, что данное мнение поддерживают все 28 стран ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что в случае возобновления проекта газопровода «Южный поток» его реализация должна идти при полном соблюдении третьего энергопакета и других законодательных актов ЕС.