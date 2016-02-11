Кабул, 11 февраля, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Из-за угрозы усиления «Талибана» растет давление на США, от которых требуют увеличить военную активность в Афганистане, пишет Reuters.

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Главнокомандующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл считает, что ввиду ограниченности числа американских солдат на земле более обширное применение армии — лучшая поддержка для местных сил безопасности.

Американский генерал отмечает, что в этом году талибы получили преимущество из-за сокращения числа самолетов «натовской» коалиции. Афганские офицеры тоже обеспокоены последним.

Главнокомандующий 205-м афганским корпусом генерал Дауд Шах Вафадар говорит: «Только воздушная поддержка и авиаудары разрушают Талибан». Он призывает НАТО увеличить бомбардировки «Талибана», который сделал существенные территориальные приобретения в северном Кундузе и южной провинции Хелманд.