Берлин, 11 февраля, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Издевательство организаторов Кельнского карнавала над польским правительством вызвало дипломатический скандал. На одном из стендов председатель руководящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский был представлен диктатором, давящим своей ногой голову польского гражданина.

Hans Dorsch Карнавал в Кёльне

Представитель кабинета Ангелы Меркель Штеффен Зайберт ответил на критику главы польского МИД Витольда Ващиковского, напомнив о «свободе самовыражения» и «свободе искусства» в Германии.

Ващиковский винит Берлин в неуважении к своей стране и ее политикам. Отношения Польши с Германией, как и другими странами НАТО и ЕС, охладились после возвращения к власти партии «Право и справедливость» в октябре 2015 года.