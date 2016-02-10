Москва, 11 февраля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Россия предлагает установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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По информации источника, каких-либо договорённостей по этому вопросу на данный момент не достигнуто. Он также сообщил, что в Вашингтоне испытывают опасения по поводу некоторых пунктов российского предложения.

Отметим, что данную информацию в СМИ уже прокомментировал представитель Госдепартамента США Марк Тонер, заявив журналистам, что не знает о конкретных датах прекращения огня.

При этом Тонер отметил, что для Вашингтона было бы предпочтительным «немедленное прекращение огня».

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля сообщил, что Москва предложила схему прекращения огня в Сирии. «Мы в контактах с Вашингтоном предложили абсолютно конкретную схему, которую они сейчас взяли в работу», — сказал он.

Детали этой схемы Лавров раскрывать не стал, однако отметил, что Россию постоянно призывают к немедленному прекращению огня, против чего выступают, прежде всего, сателлиты США в регионе. Министр пояснил, что страны Залива настаивают на уходе законного президента Сирии Башара Асада и лишь после этого согласны обсуждать перемирие.

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