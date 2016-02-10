Санкт-Петербург, 10 февраля, 2016, 21:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2016 году начнется строительство четырех газопроводов, будет продолжено строительство двух и завершится создание одного. Также будет подготовлена проектная документация еще по 21 газопроводу. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Пресс-служба Губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко и Алексей Миллер

На встрече обсуждалась реализация в Ленобласти инвестиционного проекта «Балтийский СПГ», предполагающего строительство в районе морского порта Усть-Луга крупного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10 млн тонн в год. Также в районе порта будет располагаться точка входа нового трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год.

Для обеспечения работы этих объектов на территории Ленобласти планируется значительное расширение газотранспортной системы. Новые газопроводы обеспечат подачу газа для нужд Ленобласти и для экспорта. Что, в свою очередь, создаст условия для строительства в регионе новых промышленных газопотребляющих производств.

Всего в рамках соглашения о сотрудничестве между 47-м регионом и ПАО «Газпром» в текущем году на газификацию области будет направлено около 500 млн рублей.

Алексей Миллер и Александр Дрозденко также обсудили участие «Газпрома» в развитии социальной инфраструктуры Ленобласти. В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и 37 многофункциональных спортивных площадок. Идет строительство еще четырех комплексов, ведется проектирование одного.

Добавим, между ПАО «Газпром» и правительством Ленинградской области подписаны соглашение и договор о сотрудничестве, соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта строительства на территории области завода по производству СПГ.

В 2003—2015 годах «Газпром» построил в регионе 37 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 400 км. Уровень газификации региона составляет 65,2%, при этом в среднем по России — 65,4%. Как ранее заявлял Алексей Миллер, средний уровень газификации региона к 2020 году составит более 75%.

4 сентября 2015 года «Газпром», BASF, E. ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.