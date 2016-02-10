Москва, 10 февраля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. При работе над фильмом об Александре Грибоедове были найдены «невероятные документы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил режиссёр Никита Михалков, открывая цикл лекций, посвященных Году российского кино. Сценарий писался пять лет, и в результате этой работы были обнаружены «невероятные документы», в том числе в архивах МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«Например, мы доказали, что убийство Грибоедова — это не «мусульманская разъяренная чернь», это спланированное и холодное политическое убийство, созданное, придуманное и проведенное англичанами», — сказал режиссёр.

«Грибоедов мешал на Шелковом пути», — утверждает Михалков. «Они использовали все его черты: его вспыльчивость, честолюбие, зависть определенную к Пушкину, они все использовали и подвели его к моменту, когда не было выхода, и он был убит», — рассказал режиссёр.

Кроме того, были найдены «абсолютно невероятные документы, из которых ясно, что граф Нессельроде, канцлер российской империи, был резидентом английской разведки».

При этом Михалков не стал загадывать о сроках выхода сериала: «Пока мы ждём, не знаю, видите, что в Турции творится. Пока мы ждём».

По словам режиссёра, работа будет представлять собой около 15 серий большого телевизионного кино, сценарий к которому был написан уже давно, ещё в середине 80-х, но тогда, из-за конфликта в Нагорном Карабахе, запланированную там часть съёмок осуществить было невозможно.