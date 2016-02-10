Москва, 10 февраля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, член политкомитета партии «Гражданская платформа» Михаил Вышегородцев окажет помощь предпринимателям — владельцам снесенных накануне торговых павильонов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации. В данный момент собственники объектов готовят иски к городским властям.

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По словам Вышегородцева, в Верховном суде рассматривают дела ряда предпринимателей «о применении административного порядка признания недвижимого имущества самовольными постройками и принудительном сносе таких объектов». Также собственники готовят обращение в Конституционный суд.

«Сейчас многие предприниматели, пострадавшие в результате сноса торговых центров, готовятся к подаче исковых заявлений к городским властям. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей уже начал оказывать юридическую помощь для отстаивания их прав в судебных инстанциях», — заявил Вышегородцев.

Ранее свою помощь предпринимателям предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявив, что владельцам снесенных торговых объектов необходимо обращаться в суд. Тем не менее он отметил, что малый бизнес находится в заведомо более слабой позиции по отношению к правительству Москвы. «Юридически у Москвы более сильная позиция. Шансов выиграть в судах мало. Но это вообще вопрос не юридический, здравого смысла — реальной новой экономики. Ситуация меняется, и Москва в дальнейшем пожалеет, что рассталась с остатками бизнеса», — заявил Титов в эфире «Эха Москвы».

Напомним, в ночь на 9 февраля по решению столичных властей в Москве снесли порядка 100 торговых объектов, названных незаконными.