Ереван, 10 февраля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. После каждых всеобщих выборов в Армении Евросоюз, США и европейские наблюдатели критикуют власти Армении за фальсификации и требуют провести реформы избирательного законодательства, угрожая в противном случае лишить финансовой помощи. Однако, спустя некоторое время все угрозы забываются и в Армению продолжают поступать многомиллионные гранты и кредиты, для улучшения ситуации с правами человека, продвижения демократии и т.д. На решение европейских чиновников не влияют и всевозможные отчеты, доклады и рейтинги международных организаций, согласно которым в Армении не улучшается ситуация ни с правами человека, ни с основными свободами, ни с коррупцией.

president.am Серж Саргсян и Маргот Валльстрём

Такое впечатление, что у высшего руководства страны лучше всего получается водить европейцев за нос, а не проводить предлагаемые и финансируемые реформы.

После конституционного референдума, в ходе которого европейские наблюдатели зафиксировали множество нарушений, последовала резкая реакция посольства США, а затем и ЕС. Евросоюз накануне призвал серьезно отнестись к итоговому докладу БДИПЧ/ОБСЕ, который был опубликован неделю назад и в котором наблюдательская миссия подвергла серьезной критике власти Армении.

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски увязал выполнение рекомендаций наблюдателей с международной репутацией Армении. «Да, Избирательный кодекс и процессы нуждаются в улучшении, и доклад является очередным доказательством этого. Отнеситесь к нему серьезно, выполните домашнее задание. Народ Армении и государство во многом выиграют, если эти рекомендации, критические замечания будут выполнены», — сказал посол ЕС.

Европейский дипломат перечислил по пунктам слабые моменты референдума, которые наблюдатели зафиксировали в своем докладе: избирательные списки, процесс подсчета и обобщения голосов. «Команда БДИПЧ собственными глазами видела, как некоторые голоса были аннулированы вопреки нормальной процедуре. То есть, что-то действительно не так, раз даже присутствие наблюдателей не предотвратило порочную практику. Без преодоления этих недостатков всегда будет присутствовать атмосфера недоверия. Международный авторитет Армении от этого всегда будет страдать», — цитирует посла azatutyun.am.

Выразив надежду, что власти Армении продолжат расследование сигналов о нарушениях, в то же время, посол отметил, что Евросоюз сосредотачивается уже на парламентских выборах следующего года, которые, по его оценке, станут решающими для будущего Армении.

О референдуме, изменениях в Избирательном кодексе и грядущих парламентских выборах говорила в Ереване и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. В ходе встречи с представителями гражданского общества Армении глава внешнеполитического ведомства Швеции, страны, которая является одной из инициаторов программы «Восточное партнерство», дала понять, что власти Армении должны сдать три экзамена перед международным сообществом, первым из которых был референдум по конституционным изменениям и который был провален.

Второй экзамен — это принятие Избирательного кодекса вслед за конституционным референдумом. И, наконец, парламентские выборы, которые ожидаются в мае 2017 года. «Они будут иметь решающее значение для будущего Армении, и результаты предстоящих выборов являются более важными, чем они были на предыдущих выборах», — цитирует Валльстрём директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян, который присутствовал на встрече.

Уже сейчас ясно, что правящая Республиканская партия Армении во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном, который в результате референдума получил возможность остаться у власти и после второго президентского срока, не собирается вносить такие поправки в избирательное законодательство, которые позволят избежать массовых фальсификаций в будущем. Представители РПА ясно дали понять, что не собираются, например, обнародовать списки голосовавших, на чем настаивает оппозиция. Еще одним сигналом к тому, что следующие парламентские выборы пройдут ничуть не лучше — это нежелание наказывать фальсификаторов. Армянские суды один за другим приговаривают представителей РПА, которые «отличились» во время выборов, к денежному штрафу, а судебные заседания проходят в ускоренном режиме.

В тоже время республиканцы, которые не согласны в выводами наблюдателей, не спешат давать оценку докладу БДИПЧ/ОБСЕ. Так, представитель правящей РПА Ованнес Саакян не принимает критику миссии наблюдателей, считая, что европейцы посетили крайне мало избирательных участков для того, чтобы дать объективную оценку, но в тоже время заявляет: «В целом я отношусь к докладу немного по-иному, не стану высказываться жестко или грубо, потому что, кажется, основанием послужили исключительно публикации в прессе. Экспертная группа БДИПЧ/ОБСЕ не имела такого числа наблюдателей или не осуществила такую наблюдательскую функцию, чтобы могла озвучить объективную оценку», — сказал Саакян.

По мнению оппозиционного депутата от Армянского национального конгресса Арама Манукяна, чувствуется обида европейцев и чувство, что власти Армении их обманули. «В 2012-ом и 2013 годах они говорили то же самое, просто в более мягкой форме. Здесь они отмечают, что их замечания не были выполнены», — отметил Манукян.

Таким образом можно констатировать, что после очередных выборов 2017 года европейские чиновники и посольство США продолжат критиковать власти Армении за неспособность проведения реформ, но с другой стороны продолжат финансировать проведение тех же реформ, чтобы выборы 2022 года стали решающими для будущего Армении. А все доклады будут основываться на обиде, так как действительно, всемером сложно дать объективную оценку выборам в стране, где волеизъявление проходит на 1997 избирательных участках.