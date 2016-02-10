Москва, 10 февраля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Рывок нефти марки Brent вниз в район 31,00 был. Но нефть сохраняет «нордический характер» динамики. Однако, по мнению старшего аналитика ГК ForexClub Алены Афанасьевой, актив вполне может подрасти 10 февраля.

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По её мнению, это может произойти не только в связи с публикацией отчета по коммерческим запасам нефти, но и в связи с выступлением Джанет Йеллен на тему перспектив американской экономики. Учитывая обратную корреляцию между ценами на нефть и курсом доллара, «мягкий настрой» главы ФРС может подтолкнуть Brent выше 35,00 долл./барр.

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Напомним, 9 февраля Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало не очень благоприятные данные, отметив рост запасов нефти в течение всего 2016 года и вероятность дальнейшего увеличения объемов добычи странами ОПЕК. По мнению организации, эффекта от внушительного обвала сланцевой отрасли США придется ждать довольно долго. «Таким образом, шансы на договоренности между нефтедобывающими странами очень малы, — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Goldman Sachs., цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов за баррель из-за волатильности нефтяного рынка. Переполнение нефтехранилищ может привести к падению цены на нефть ниже уровня себестоимости.

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