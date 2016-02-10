Москва, 10 февраля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 47,38 млрд рублей. Это сделано для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования и на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, сообщается на сайте правительства РФ.

sunhome.ru Железная дорога

В частности, 18,89 млрд рублей выделено на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 16 млрд рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск; 12,39 млрд рублей — на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. На проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Казань. выделено 0,1 млрд рублей.

Отметим, в соответствии с п. 3 ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.