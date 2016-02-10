Москва, 10 февраля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Разница между доходами и расходами граждан РФ стала отрицательной впервые с 1998 года и составила 420 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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По данным Росстата, основными причинами отрицательного баланса являются: сокращение трат на товары и услуги, увеличение трат на сбережение, а также быстрое погашение домохозяйствами кредитов.

На фоне рекордного за последние 15 лет падения доходов граждан РФ и их покупательной способности ведомство фиксирует снижение расходов на товары и услуги до уровня 2012 года.

Отмечается, что в 2014 году, несмотря на рекордный уровень потребления, жители страны еще оставались «в плюсе» по балансу финансовых доходов и расходов — на 76 млрд.

Таким образом, за последние 3 года произошло самое заметное снижение доли расходов на товары и услуги — сразу на 4%, до 71,3%.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что события прошлого года были для российских домохозяйств экстраординарными. В последний раз этот «баланс» не сходился в масштабах экономики лишь в 1998 году.