Мюнхен, Германия, 10 февраля, 2016, 06:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер ужесточает тон в отношении Ангелы Меркель, пишет Der Spiegel. В интервью Passauer Neue Presse председатель Христианско-социального союза (ХСС) сравнил политику открытых дверей для мигрантов с поведением «страны беззакония».

haywired.ru Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«В настоящий момент у нас нет права и порядка. Это правление беззакония», — говорит Зеехофер. Последнюю формулировку обычно ХСС использует для обозначения диктаторов.

Председатель ХСС жалуется на то, что беженцы и мигранты без действительных загранпаспортов беспрепятственно приезжают в Германию.

Зеехофер дал понять, что не будет препятствовать конституционной жалобе, которую федеральная земля Бавария хочет подать против миграционной политики Меркель до земских выборов.

Под критику Зеехофера попала и другая партия в правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По его мнению, у СДПГ уже нельзя распознать четкую линию.