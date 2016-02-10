Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обновленную заявку России на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

murmanskvteme.ru Площадь расширенного континентального шельфа России за пределами 200-мильной зоны

Как сообщил Сергей Донской журналистам, в пересмотренную заявку дополнительно включены районы южной оконечности хребта Гаккеля, котловина Подводников, а также некоторые участки морского дна. По его словам, эти изменения были внесены на основании «новых обосновывающих материалов», которые подтверждают правильность позиции российской стороны.

В общей сложности в документе идёт речь о подводном участке площадью порядка 1,2 млн квадратных километров, ресурсы углеводородов в пределах которого, согласно прогнозам, могут составлять до 4,9 млрд тонн условного топлива.

Напомним, что заявку на расширение границ континентального шельфа, предусматривающую, в частности, присоединение хребта Ломоносова и других участков дна Северного Ледовитого океана, Россия уже подавала в начале августа минувшего года.

В соответствии с конвенцией ООН расширение экономической зоны государства возможно в том случае, если морское дно за её пределами представляет собой естественное продолжение окраины материка.

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