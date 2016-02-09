Вашингтон, 9 февраля, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Спутник, выведенный в космос 7 февраля Северной Кореей, в настоящее время стабилизировался на своей орбите вокруг Земли, сообщает 9 февраля агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в США.

Северокорейский плакат, посвященный развитию страны

Однако, передача каких-либо данных со спутника на Землю не подтверждается. Сайт Space-Track.org показывает нахождение северокорейского спутника на орбите высотой от 473 до 509 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском оборонном ведомстве заявили о том, что спутник не был выведен на стабильную орбиту.