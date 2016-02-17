Вашингтон, 17 февраля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Американские налогоплательщики призывают свое правительство перестать тратить их деньги на защиту Европы от эфемерных угроз. А в Европе недовольны политикой США на Ближнем Востоке и не только. Непростые отношения между Европой и США, особенно сложные на современном этапе, проанализировала постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

radikal.ru Волк

700-миллионная Европа буквально затрещала по швам из-за наплыва всего-то 1,5−2 млн мигрантов, бегущих от развязанного США «арабского пробуждения». Многие европейцы обвиняют в ситуации с мигрантами США, которые развязали войну на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызвавшую нескончаемый поток мигрантов. По их мнению, ЕС не обязан участвовать в выгодных только США авантюрах, а должен вести независимую политику.

Но эти мнения мало кому интересны. Да, Европа не суверенна, ЕС политически неповоротлив, его руководство не отличается развитым стратегическим мышлением, а элит, которые могли бы решить эту проблему, на политическом горизонте ЕС пока не видно. Да, ЕС угрожает распад: если не будет структурных реформ, эксперты предрекают выход половины стран из ЕС уже через пару лет, по их мнению, никакие финансовые вливания и «кормление силой» ситуацию не исправят.

Однако США такая ситуация, по всей видимости, устраивает: им и не нужна суверенная Европа, как не нужен и беспроблемный ЕС. Что бы кто ни говорил, ЕС — главный конкурент США в экономическом и геополитическом плане, а значит, сохранение несамостоятельности Европы должно быть одной из приоритетных задач США. Сколько бы ни жаловались американские генералы, что «30 тысяч американских солдат — меньше, чем полицейских в Нью-Йорке, — защищают Западную Европу — кусок территории, который производит 46% мирового ВВП, но почему население, большее, чем Америка, не может обеспечить собственную оборону», это положение будет сохраняться.

США будут делать все, чтобы продолжать держать под контролем финансовую систему ЕС и политику европейских стран, и для этого все средства хороши ‑ и раскачивание внутриполитической ситуации, и удары по финансовой системе, и нагнетание истерии в связи с мифической «угрозой со стороны России». Фактически США припирают ЕС к стенке. И пока сочетание военной и экономической мощи и «помощи» будет сохраняться, Европа будет зависеть от США.

Известная логика, черным по белому записанная в военной доктрине США и ряде других программных документов, заставляет Америку давать «по шапке» любому, кто хоть теоретически способен бросить вызов их господству. Европа — теоретически — давно способна. Поэтому — практически — США делали и сделают все возможное, чтобы этого не произошло. И жалобы американских налогоплательщиков, как и европейских левых и правых, тут ни на что не повлияют.

Подробности читайте здесь: Пистолет США у виска ЕС

Все статьи автора: Елена Ханенкова