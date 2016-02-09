Париж, 9 февраля, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Французской Республики Стефан Ле Фоль считает, что со снятием российского продуктового эмбарго медлить больше нельзя. Об этом он заявил сегодня, 9 февраля, в интервью France Bleu.

Фермерский рынок

Ле Фоль рассказал, что встречался с представителями крупных французских торговых сетей с которыми обсуждал пути выхода из сельскохозяйственного кризиса. Министр отметил, что уже в июне прошлого года французское правительство указывало на кризисные явления в сельском хозяйстве.

Однако потребовалось все лето, чтобы добиться чрезвычайного совета в сентябре, когда Еврокомиссия и приняла решение. ЕК выделила €500 млн на поддержку сельского хозяйства, распределив их по 28 странам, и €63 миллиона из них были направлены Франции.

Но такие меры Ле Фоль считает недостаточными.

Министр вновь поднял тему российского продуктового эмбарго и роли, которую в этом вопросе сыграл Евросоюз.

«Я ездил в Россию. Мы наладили контакт с русскими. Потом с Россией начала вести переговоры Еврокомиссия. Но с тех пор, как я там был, ничего не изменилось», — констатирует французский министр сельского хозяйства.

Де Фоль также рассказал, что через некоторое время глава французского правительства Мануэль Вальс собирается встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и обсудить с ним возможность снятия эмбарго.

«Ждать больше нельзя, надо снять российское эмбарго. Эта ответственность лежит на Еврокомиссии — необходимо, чтобы она использовала все возможные средства», — заявил министр.

Напомним, российское продовольственное эмбарго введено как ответная мера на западные санкции в отношении РФ. Запад голословно обвиняет Россию в аннексии Крыма и вмешательстве в украинский конфликт.