Анкара, 17 февраля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перестает шокировать мировое сообщество, своими провокационными выпадами в адрес Москвы. Но при этом продолжает добиваться встречи с российским лидером. Редактор ИА REGNUMСтанислав Тарасов внимательно рассмотрел вопрос о том, стоит ли Владимиру Путину встречаться с Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

В конце прошлого, 2015 года, вскоре после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24М глава Турции связывался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, транслируя ему свое желание встретиться с российским президентом. Согласно официальным сообщениям, в ответ на это обращение глава Казахстана выразил не только «сожаление о случившемся» и «озабоченность ухудшением российско-турецких отношений», но и поддержал предложение «для поиска выхода из конфликтной ситуации создать двустороннюю комиссию». Однако ситуация в отношениях Турции не только с Россией, но и с США, и с другими странами развивается не в лучшую сторону, и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, наверное, стоит «семь раз подумать», прежде чем брать на себя роль посредника в российско-турецком конфликте.

После недавних выпадов президента Турции о якобы нарушенном нашим Су-34 воздушном пространстве страны, опять последовали призывы к Владимиру Путину о личной встрече. По их поводу весьма категорически высказался пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков заявил, что «никаких переговоров Путина и Эрдогана не предвидится в ближайшем будущем».

Турецкий президент тем временем ведет себя странно и непредсказуемо, делая резкие выпады во все стороны. Так, в интервью турецкой газете Hürriyet, Эрдоган, явно провоцируя первых лиц в России и США, выступил с резкой критикой в адрес проводимой ими политики в Сирии. Говоря о действиях России, он риторически обратился к своему российскому коллеге: «Что вы делаете в Сирии? Вы, по сути, являетесь оккупантом». А президенту США Бараку Обаме он предложил «сделать выбор» между ним и курдскими силами из партии «Демократический союз».

В России предпочли на это вообще не реагировать. В США отреагировали чиновники далеко не первого ранга: «Возрастающая враждебность Турции к курдским бойцам в Сирии — наиболее эффективным союзникам США подрывает усилия, направленные на то, чтобы более интенсивно вести боевые действия».

Так стоит ли Путину встречаться с Эрдоганом? Когда российский президент налаживал отношения с турецким лидером, тот представлял себя цивилизованным, гибким, приятным в общении политиком, внушающим доверие. Сейчас же выяснилось, что он не способен держать удары, и становится непредсказуемым. Его агрессивные выпады — по всей видимости, есть результат его слабости, а слабый политик не может внушать политического доверия.

Подробности читайте здесь: Незваный Эрдоган теряет доверие на Западе и на Востоке

Все статьи автора: Станислав Тарасов