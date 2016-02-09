Москва, 9 февраля, 2016, 18:42 — ИА Регнум.

Московские власти опровергли информацию ряда СМИ о том, что высвободившиеся после сноса торговых палаток площади будут отданы под недвижимость и церкви. Соответствующее заявление сделал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сегодня, 9 февраля, в эфире LifeNews.

Обломки торговых точек у метро Чистые пруды

Он заявил, что столичные власти не планируют застраивать площади, освободившиеся после демонтажа незаконных сооружений.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что земли, освободившиеся после сноса малых торговых павильонов, будут отданы под новые коммерческие постройки, чье размещение будет более выгодным для московской казны.

Также сообщалось, что места расчищают якобы для возведения храмов.

Однако власти Москвы заявляют, что об этом не может быть и речи.

«Никаких храмов там возводиться не будет, все объекты, попавшие под снос, размещались на коммуникациях, к которым необходим облегченный доступ поэтому нового строительства на этих территориях быть не может», — заявил Немерюк.

При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает, что освободившиеся земли будут пустовать. Мэрия города готова прислушаться к мнению москвичей о том, как можно облагородить свободные земли.

«Это могут быть открытые общественные пространства, скверы или цветники», — пояснил Немерюк.

Напомним, ночь на 9 февраля в столице многие окрестили ночью «длинных ковшей». Власти приступили к сносу построек, признанных незаконными правительством Москвы.