Москва, 9 февраля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков раскритиковал действия нынешних столичных властей по сносу малых торговых павильонов по всему городу. Об этом он заявил журналистам сегодня, 9 февраля.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток у метро Чистые пруды

Экс-мэр считает, что действия нынешних властей города неприемлемы. Лужков считает, что малый бизнес нужно уважать и поддерживать, а снос более сотни малых торговых павильонов оставил без заработка сотни человек.

Кроме того, Лужков считает, что все обстоятельства такого странного решения столичных властей вызывают много вопросов. «Необычное реализовано решение, тем более ночью. Это все навевает на мысли тяжелые, и мне кажется, что это решение, особенно по сносу этих объектов ночью, связано с боязнью власти соответствующей реакции или владельцев этих палаток, или населения», — сказал бывший градоначальник.

Он отметил, что, если у властей есть решение суда на снос, они могут это делать и днем, и ночью. «Сто четыре судебных решения, принятых одномоментно, в одно касание, мне представляется чем-то нереальным. Ночной режим, когда грохот, разрушения, осуществляется непонятно зачем», — отметил Лужков.

Экс-мэр выразил сомнения, что у московских властей на самом деле есть судебные решения. Он отметил, что тема законности подобных построек была в сфере повышенного внимания много лет, и немногие бы решились после предыдущих многочисленных сносов на установку палатки без соответствующего разрешения.

Лужков особо отметил, что власти Москвы снесли сотни предприятий малого бизнеса, коими в принципе являлись малые торговые павильоны, после поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию малого бизнеса.

Напомним, в ночь на 9 февраля в Москве были снесены более сотни торговых палаток и ларьков возле станций метро.