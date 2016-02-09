Москва, 9 февраля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Снос торговых палаток у станций метро в Москве привел к локальным затруднениям движения транспорта и пешеходов. По планам властей города, в кратчайшие сроки должно быть снесено более 100 торговых павильонов, ресторанов и других объектов, размещавшихся в постройках, возведенных, по заявлению мэрии, незаконно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снесенные торговые точки у метро «Чистые пруды» в Москве

В мэрии снос аргументируют тем, что большая часть сооружений расположена над линиями подземных коммуникаций: газопроводами, теплосетями, линиями водоотведения и прочими важными объектами инфраструктуры, что противоречит правилам техники безопасности. 8 февраля истек срок добровольного демонтажа «самостроя». В операции сноса 97 объектов участвовало более 700 единиц техники. Масштабы проведенных работ — в фоторепортаже ИА REGNUM.