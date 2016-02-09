Санкт-Петербург, 9 февраля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Государственная океаническая администрация КНР намерена договориться об организации первой совместной российско-китайской экспедиции по Северному Ледовитому океану. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает информагентство Синьхуа.

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Кроме этого, в 2016 году КНР проведет 7-ю арктическую исследовательскую экспедицию. По заявлению океанической администрации, страна намерена также приступить к работам в Антарктиде. Для этого будет создана команда авиационного обеспечения, она поможет создать полноценную платформу для мониторинга земли, воды и воздуха. Все технологии и оборудование, адаптированное для полярных исследований, системы мониторинга и прикладные системы начнут вскоре разрабатываться.

Океаническая администрация заявила также о проведении первого пилотного проекта глубоководной добычи полезных ископаемых, а также геологической разведке и исследованиях морского биоразнообразия. Сообщается, что для обеспечения работ в стране появится ряд океанологических лабораторий, оборудование для глубоководных работ также будет разрабатываться самостоятельно с учетом передовых технологий.

Напомним, с 2004 года Китай проводит полярные исследования на станции «Желтая река», расположенной на Шпицбергене. В 2012 году китайский ледокол «Снежный дракон» совершил арктическое плавание: от Исландии до Берингова пролива через Северный полюс. В 2013 году в Шанхае начал работу исследовательский центр (CNARC), в фокусе внимания которого проблемы Арктики и ее влияния на иные глобальные процессы. Центр образовали десять институтов-членов: четыре китайских и шесть североевропейских (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия).

В 2013 году Китай получил статус наблюдателя в Арктическом совете.