Ташкент, 9 февраля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Узбекистан в 2016 году планирует принять участие в трех российских туристических выставках, которые пройдут в Москве и Хабаровске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Узбектуризме».

shegby.ru Бухара

Национальный стенд Узбекистана будет размещен на 23-й Московской международной выставке MITT-2016, которая пройдет 23−26 марта, а также на международной туристической выставке «Интермаркет» в российской столице 19−22 марта.

Единая экспозиция узбекских компаний будет размещена на выставке «Тур Экспо Сервис-2016» 22−25 сентября в Хабаровске.

На данный момент идет подготовительная работа к участию в крупнейших международных туристических выставках и в других странах.

В частности, 11−13 февраля Узбекистан представит свой туристический потенциал на Международной выставке туристической индустрии в Милане, а с 9−13 марта будет участвовать в выставке в Берлине, в сентябре текущего года — в Париже и других европейских столицах.

18−19 апреля в Ташкенте пройдет 14-я Международная узбекская туристическая выставка, а в октябре в столице Узбекистана запланирована 22-я международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути».

«В Узбекистане есть, что показать туристам. Это и древние Бухара и Самарканд, Хива, Коканд, Ургенч, другие города. Мы намерены эксплуатировать тему гастрономического, экологического, зимнего туризма и ряд других направлений», — заключил собеседник агентства.