Пекин, 9 февраля, 2016, 12:49 — ИА Регнум.

9 февраля Государственная океаническая администрация КНР опубликовала план исследования Антарктиды на 2016 г. Китай надеется, что в этом году будет достигнута договоренность с Россией об организации первой совместной экспедиции по Северному Ледовитому океану .

m.news.cntv.cn Научно-исследовательская станция Куньлунь

Представитель китайской администрации сообщил о создании исследовательской команды, которая продолжит изучение Антарктиды с воздуха. Кроме того, в этом году китайские исследователи получат современное оборудование, которое позволит осуществить добычу полезных ископаемых в глубоководных районах Антарктиды, пишет «Синьхуа».

В 2016 г. будет организована седьмая по счету китайская экспедиция в Антарктиду. В сентябре 2015 г. стало известно о планах по созданию новой китайской научно-исследовательской станции в Антарктиде. В настоящий момент китайские ученые работают на станциях Чанчэн, Куньлунь и Чжуншань.