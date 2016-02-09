Санкт-Петербург, 9 февраля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. С 2012 года грузооборот портов России вырос на 20%

ejnews.ru Нефтяной танкер

За последние четыре года объем перевалки грузов в российских морских портах вырос почти на 20%, превысив в 2015 году отметку в 676 млн тонн (в 2012 — 567 млн). Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая с докладом на дискуссионной площадке «Развитие транспортной инфраструктуры» в рамках XV съезда партии «Единая Россия», который состоялся на прошлой неделе.

Министр подчеркнул, что это стало возможно благодаря росту мощностей морских портов: они увеличились за указанный период на 13% и к концу 2015 года составили более 943 млн тонн. Соколов также отметил, что сейчас ведется работа по расширению мощностей транспортного узла Восточный — Находка в Приморье, комплексному развитию Мурманского транспортного узла, развитию портов Азово-Черноморского бассейна, а также портов на Балтике. По его словам, растет число проектов государственно-частного партнерства. Среди примеров он назвал проект по созданию в ЯНАО морского комплекса по перевалке нефти на западном побережье Обской губы и арктического порта Сабетта, а также строительство под Санкт-Петербургом многофункционального комплекса «Бронка».

В своем выступлении Соколов также отметил, что объем перевозок грузов по Севморпути в 2015 году впервые в постсоветское время превысил рубеж в 5 млн тонн и вырос на 40% по сравнению с 2012 годом.

Напомним, что перевалка экспортных грузов в российских портах в 2015 году выросла на 7,7% до 539,1 млн тонн. Объемы импортных грузов «просели» на 23,3% до 33,3 млн тонн. Транзитных грузов было перевалено 48,2 млн тонн (+1,2%), каботажных — 56,1 млн тонн (+15,6%). Объём перевалки сухогрузов составил 312,2 млн тонн (+5,3%), в том числе: угля — 123,2 млн тонн (+6,0%), зерна — 34,4 млн тонн (+15,1%). Контейнерооборот сократился на 14,4% до 40,1 млн тонн. Перевалка наливных грузов увеличилась на 6% и составила 364,5 млн тонн. Объёмы сырой нефти составили 202,1 млн тонн (плюс 8% к прошлогодним показателям), нефтепродуктов — 146 млн тонн (+3,7%).

Латвия: Нефтепродукты из РФ частично заменили белорусские

В 2015 году объемы прокачки нефтепродуктов по трубопроводам, которыми управляет латвийско-российское совместное предприятие LatRosTrans, составили 4,7 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Крупнейший в Прибалтике терминал по перегрузке нефти и нефтепродуктов Ventspils nafta terminаls в Вентспилсском порту (Латвия) за год обработал 9,2 млн тонн грузов (в 2014 — 10,58 млн тонн). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ventspils nafta terminаls.

Напомним, что в совместном предприятии LatRosTrans холдинг Ventspils nafta (VN) владеет 66% долями капитала, а российская компания «Транснефтепродукт» (дочернее предприятие «Транснефти») — 34%. Компания управляет трубопроводами Полоцк — Вентспилс и Полоцк — Межейкяй. Из Полоцка трубопровод следует через территорию Белоруссии и соединяется с российской системой магистральных трубопроводов, управляемых компанией «Транснефтепродукт». VN также принадлежат 51% терминала по перегрузке нефти и нефтепродуктов Ventspils nafta terminаls и 49,94% акций латвийской судоходной компании Latvijas Kugnieciba.

«Ситуация на рынке до сих пор не улучшилась, что отражается в снижении объемов грузов», — заявил руководитель группы предприятий VN Роберт Киркупс. По его словам, государство должно поддержать транзитную отрасль страны, чтобы обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса.

Во второй половине 2015 года сократился объем нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводу из России. Это, в свою очередь, повлияло на результаты Ventspils nafta terminаls. Тем не менее, как отмечают в компании, спад был частично компенсирован поставками из Белоруссии.

Показатели Эстонской железной дороги достигли исторического минимума

Показатели перевозок по железным дорогам в Эстонии сокращаются с 2007 года и в 2015 году достигли исторического минимум. В таком виде, в каком эстонская железная дорога (ЭЖД) существует сейчас, она не имеет будущего, заявил лидер профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров в интервью эстонскому телеканалу ETV+.

Эстонская железная дорога неконкурентоспособна, подчеркнул Чубаров. По его словам, ЭЖД находится в затяжном кризисе и испытывает нехватку рабочей силы. «Даже если сейчас хоть какой-нибудь груз должен был бы пойти, то нам не хватило бы работников для выполнения этой работы. Мы просто загнаны в угол», — отметил Чубаров. Сегодня предприятие, которые приносило государству огромные доходы, вынуждено просить о помощи. Лидер профсоюза железнодорожников напомнил, что средний возраст рабочих на железной дороге приближается к 50-ти годам, а новых железнодорожников транспортное училище Эстонии не выпускало уже 16 лет.

По его мнению, правительство Эстонии не до конца понимает, что происходит. Отсутствие транзита влечет за собой прекращение финансирования, а без этого железная дорога существовать не может.

Объемы перевозок по Эстонской железной дороге составили 28 млн тонн грузов, что на 23% меньше, чем в 2014 году. Напомним, что в Латвии и Литве по железной дороге в 2015 году было перевезено на 2% грузов меньше, чем в 2014 году — 56 млн тонн и 48 млн тонн соответственно.

Стоит отметить, что сильный спад грузооборота фиксируется также в портах Эстонии. За 2015 год эстонские порты перевалили 35 млн тонн грузов, что на 20% меньше показателей 2014 года. Напомним, что больше половины грузов составляют транзитные нефтепродукты, которые сегодня постепенно переориентируются на российские терминалы Балтики. Скорее всего, порты страны уже не смогут нарастить перевалку до прежнего уровня. Например, в 2005 году их суммарный грузооборот составлял 47,1 млн тонн. Напомним, что отношения между Россией и Эстонией сильно ухудшились после переноса в апреле 2007 года памятника воинам-освободителям (Бронзового солдата) с площади Тынисмяги в центре Таллина на военное кладбище. После этого Россия перенаправила часть транзита с эстонских портов на другие терминалы Прибалтики и РФ.

Украина верит в коммерческий успех своего «Шелкового пути»

Власти Украины заявляют о том, что в марте этого года начнется полноценная коммерческая эксплуатация нового контейнерного поезда по так называемому «Новому Шелковому пути». Такой прогноз, в частности, озвучил на прошлой неделе министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский, сообщает украинский портал Bin.ua. По словам Пивоварского, до конца февраля поезд должен вернуться в Украину. Далее будут отработаны «абсолютно все логистически слабые места».

«В районе 20 февраля в Баку будет подписан финальный протокол, который урегулирует все технические проблемы, все узкие места, и мы сможем сказать, что с марта данный поезд сможет уже выйти в обычный бизнес-режим», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января из Ильичевского морского порта (Одесская область) был запущен экспериментальный поезд по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай. Планировалось, что контейнерный поезд, состоящий из 10 вагонов, доставит украинские грузы на казахстанскую станцию Достык на границе с Китаем за 11−12 дней. Однако в реальности путь занял 16 дней.

Отметим, что альтернативный маршрут доставки грузов в Китай в обход России преподносится Киевом как ответ на ограничения для украинских экспортеров со стороны Москвы. Напомним, что после вступления в силу ЗСТ между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских товаров.

Однако эксперты отрасли не верят в экономическую эффективность данного маршрута. Конкурировать с действующими транспортными коридорами через территорию РФ украинский «Шелковый путь» вряд ли сможет. Во-первых, каждая лишняя перевалка груза в порту (маршрут включает паромные переправы Черного и Каспийского морей Ильичевск — Батуми и Алят — Актау-Порт — прим. ИА REGNUM ) повышает стоимость его доставки. Другой сложностью является отсутствие единого таможенного пространства на данном маршруте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва также присоединилась к «Шелковому пути в обход России». Правительство Украины подписало предварительный меморандум с литовскими партнерами относительно объединения нового «Шелкового пути» с поездом «Викинг». «Это означает, что в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли к этому Шелковому пути будет подключена не только Украина, не только Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны — члены Европейского союза», — заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, поезд «Викинг» из Клайпеды также будет иметь возможность поставлять свои товары непосредственно в Китай, обходя Россию.

Напомним, что контейнерный поезд «Викинг» осуществляет перевозки между портами Балтийского и Черного морей с 2003 года.